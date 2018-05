29 may. 2018

EFE Madrid 29 may. 2018

Tras su puesta de largo en el Festival de Cannes, Terry Gilliam ha presentado hoy en España "El hombre que mató a don Quijote", un proyecto maldito que ha tardado 25 años en sacar adelante y en la que el exmiembro de los Monty Python se centra en en los peligros y virtudes que conlleva el exceso de imaginación.

"La imaginación tiene un precio, y es el riesgo de fracasar, de no conseguir tus sueños; pensamos en la imaginación como algo maravilloso, y no, es trabajo duro y no siempre termina bien, pero es necesario para progresar en la vida", ha señalado el director en una entrevista con Efe.