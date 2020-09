La gira de la banda de rock escocesa Texas, prevista para este noviembre, se aplaza hasta septiembre de 2021, aunque mantiene los escenarios en Barcelona, Burgos, Madrid y Bilbao.

Texas, responsable de éxitos como "I don`t want a lover", "Say what you want", "Summer son", "Inner smile" o "Black eyed boy" había diseñado esta gira para conmemorar el 30 aniversario de su álbum debut, "Southside", por lo que prometían a sus fans una recopilación en los conciertos de todos sus grandes éxitos y de los temas de su primera producción.