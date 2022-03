Fotograma cedido por Warner Bros. donde aparecen Zoe Kravitz como Catwomen y Robert Pattinson como Batman, durante una escena de la película "The Batman". EFE/Jonathan Olley/Warner Bros.

"The Batman" superó todas las expectativas recaudando 134 millones de dólares durante el fin de semana de su estreno en Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda película más taquillera desde el inicio de la pandemia, tras "Spider-Man: No Way Home".

La productora Warner Bros tenía grandes esperanzas en esta reinvención de Batman, pero eran pocos quienes se aventuraban a fijar el techo de los ingresos totales en su debut por encima de los 100 millones.