The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never y The Blessed Madonna son algunas de las formaciones musicales que estarán en el Sónar Barcelona, que se celebrará entre el 16 y el 18 de junio de 2022, después de que la pandemia haya obligado a cancelar dos ediciones seguidas.

Sónar 2022 contará con más de cien actuaciones, de las que este miércoles se han adelantado una treintena, entre ellas las de AJ Tracey, Channel Tres, Serpentwithfeet, Richie Hawtin y Princess Nokia.