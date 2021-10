Con el boom de los musicales llega al Teatro Rialto de la capital "The Full Monty", una historia humana, llena de corazón, divertida, optimista y con un humor afilado, "sales del espectáculo con un chute extra de energía, con ganas de vivir, con un futuro esperanzador", dice su director David Ottone.

A partir de este viernes y durante once semanas, el musical "The Full Monty" -nominada a nueve Premios Tony y basada en la película homónima "The Full Monty" (1997)- contará la historia de seis trabajadores siderúrgicos de Buffalo en paro, con poco dinero y apenas perspectivas.