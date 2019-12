Imagen de archivo de los Jackson Five. EFE/Central Press Photos/Archivo

Con una explosión de frenesí juvenil y de jovial perfección soul-pop se presentaron hace cincuenta años The Jackson 5, uno de los grupos paradigmáticos dentro de los conjuntos de niños prodigio y que también sirvió para alumbrar la carrera del "rey del pop" Michael Jackson.

"Diana Ross Presents The Jackson 5", del que hoy se cumple medio siglo de su publicación, fue el disco con el que debutaron los Jackson de la mano de gemas arrebatadoras como el single "I Want You Back".