Los hermanos de la banda estadounidense The Jacksons afirman que, después de 34 años sin hacerlo, no echaban "mucho" de menos salir de gira, porque, aunque "las dos o tres primeras semanas son geniales", después se dan cuenta de que "es trabajo" y supone "vivir dentro y fuera de una maleta".

En una entrevista con Efe, Marlon Jackson asegura que su actuación de hoy en Santander, dentro de Los Conciertos de La Campa, no será para un público nostálgico, sino que irá dirigida a todos los seguidores de The Jackson Five y The Jacksons que "quieran pasar un gran rato".