Embarcados en la recuperación de su repertorio más personal, The Jacksons quieren volver a dar luz al mensaje de unidad del que siempre hicieron gala en temas como el éxito "Can You Feel It?", que se reedita este viernes con una nueva mezcla y las voces de Martin Luther King y Barack Obama.

"Es algo sobre lo que siempre hemos cantado. Hemos viajado por todo el mundo y eso nos dio la oportunidad de ver cosas que no estaban al alcance de otros; estar en una posición así te obliga a intentar hacer del mundo un lugar mejor", justifican Tito y Jackie Jackson a Efe desde el otro lado del Atlántico.