El vocalista de The Killers, Brandon Flowers, se presenta durante el festival Lollapalooza que se celebra en Santiago (Chile). EFE/Archivo

La banda The Killers bajó hoy el telón a la séptima edición del festival Lollapalooza Brasil, que este año tuvo un marcado acento político con proclamas a favor del desarme en EE.UU. y contra la violencia y el racismo tras el asesinato a tiros de la concejala brasileña Marielle Franco.

El grupo liderado por Brandon Flowers puso el broche de oro con una mezcla de los temas que les llevaron al estrellato, como "Somebody Told Me" y "Spaceman", con otros más recientes como "The Man", incluido en su último disco "Wonderful Wonderful" (2017) y que dio el pistoletazo de salida al concierto.