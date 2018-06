La banda estadounidense The Killers, durante el concierto de la primera jornada del Festival Son do Camiño ofrecido esta noche en Santiago de Compostela. EFE/Óscar Corral

La banda norteamericana de rock The Killers ha protagonizado el primer día del festival O Son do Camiño con un directo en el que han apelado a la nostalgia de sus clásicos de la primera década del siglo XXI para encandilar a los cerca de 30.000 asistentes en el recinto del Monte do Gozo.

Capitaneados por su vocalista Brandon Flowers, el cuarteto de Las Vegas salía al escenario Estrella Galicia, el principal del festival, pasadas las 23.00 horas al ritmo de "The Man", el que fuera el primer sencillo de su último álbum, "Wonderful Wonderful" (2017) para a continuación deleitar a los presentes con uno de sus grandes clásicos, "Somebody told me", de su ópera prima "Hot Fuss" (2004).