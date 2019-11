La banda estadounidense "The Killers", durante un concierto. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Las bandas The Killers y Pet Shop Boys, el trapero Bad Bunny y el rapero Kendrick Lamar, en la que será su única actuación en España, son las primeras confirmaciones de artistas que tocarán en julio de 2020 en el festival musical Bilbao BBK Live.

La promotora del evento, Last Tour, informa este jueves en un comunicado que también tiene atadas las actuaciones de Caribou, Four Tet, Supergrass, The Rapture o El Columpio Asesino, entre otros artistas.