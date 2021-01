El legendario grupo de rock británico The Kinks estrenará el próximo 29 de enero en su canal de Youtube la obra de teatro musical "The Moneygoround: A One Man Show for One Night Only", que adapta su disco de 1970 "Lola versus Powerman and the Moneygoround, Part One", recientemente reeditado.

La pieza ha sido escrita por el cantante y corazón de la banda, Ray Davies, y el dramaturgo británico Paul Sirett y será difundida de forma gratuita en streaming (youtube.com/thekinksmusic) a partir de las 17.00 hora GMT.