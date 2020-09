AME4956. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/09/2020.- Fotografía sin fecha cedida por Disney que muestra un fotograma de la serie "The Mandalorian". "The Mandalorian", la primera serie de "Star Wars" no animada, presentó este martes el tráiler de su esperada segunda temporada, que se estrenará el 30 de octubre en Disney+ y en la que parece que Baby Yoda seguirá robando los corazones de toda la galaxia. EFE/ Disney /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS