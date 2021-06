Fotograma cedido por Warner Bros. donde aparecen, desde la izquierda, Billy Magnussen, como Paulie Walnuts; Jon Bernthal, como Johnny Soprano; Corey Stoll, como Junior Soprano (atrás); John Magaro, como Silvio Dante; Ray Liotta, como "Hollywood Dick" Moltisanti, y Alessandro Nivola, como Dickie Moltisanti, durante una escena de la película "The Many Saints of Newark". EFE/Barry Wetcher/Warner Bros

La película "The Many Saints of Newark", que servirá como precuela de la emblemática serie "Los Soprano" (1999-2007) y que se estrenará el próximo 1 de octubre, presentó este martes su primer tráiler.

Este adelanto de "The Many Saints of Newark" muestra a un Tony Soprano de adolescente en las calles de Nueva Jersey (EE.UU.), con escaso interés por el instituto, que se mete en más de una pelea y que poco a poco se adentra en los negocios mafiosos de su familia.