La cinta "The Mitchells vs. The Machines" triunfó en la 49 edición de los premios Annie, conocidos coloquialmente como "los Óscar de la animación", con ocho galardones, entre ellos el de mejor película.

En esta producción de Sony Pictures para Netflix también recayeron los reconocimientos a la mejor dirección, mejor guion, mejor diseño de producción, diseño de personajes, mejor edición, mejores efectos especiales y la condecoración a la actuación vocal más destacada.