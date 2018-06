El cantante estadounidense Matt Berninger, del grupo The National, en el concierto que la banda americana ha ofrecido en la tercera jornada del festival de música Primavera Sound, en el recinto del Fòrum de Barcelona. EFE/Alejandro García

Dos apuestas radicalmente diferentes estaban llamadas a pelearse por ver quién congregaba más público y aplausos en la jornada del Primavera Sound de hoy: el post-punk revival de The National y el trap de Migos. No ha habido combate porque los segundos no han tocado. Los Planetas han sido sus sustitutos.

La renuncia de Migos se ha anunciado a media tarde. La organización ha informado de que habían perdido un vuelo. En los escenarios confrontados del Primavera Sound no ha habido rivalidad ni choque de estilos: ha sido The National quien ha reinado, con una apuesta que combina la melancolía de sus letras más clásicas con los ritmos más valientes de su último trabajo, "Sleep Well Beast", en el que han coqueteado con la electrónica sin renunciar al indie rock.