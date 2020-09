Fotograma cedido este lunes por Disney en el que se registsró una escena de la película "The One and Only Ivan". EFE/Disney

Fotograma cedido este lunes por Disney en el que se registsró una escena de la película "The One and Only Ivan". EFE/Disney

Casi ochenta años después de "Dumbo" (1941), "The One and Only Ivan" recupera el tono de fábula animalista que triunfó con aquella historia clásica de Disney sobre un elefante de circo.

En este caso no se trata de un elefante sino de un gorila, pero la reflexión sobre el deseo de libertad, el maltrato animal y la solidaridad permanecen vivas en esta adaptación audiovisual de "The One and Only Ivan" de Katherine Applegate, que se inspiró en un caso real para escribir su novela.