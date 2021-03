¿Qué ocurriría si una simple muestra de ADN fuese suficiente para encontrar a nuestra pareja ideal? Esta es la premisa de "The One", la nueva serie británica rodada en parte en España que estrena este viernes Netflix, donde ciencia y tecnología se mezclan con secretos y asesinatos para crear un atractivo cóctel. EFE/Netflix

¿Qué ocurriría si una simple muestra de ADN fuese suficiente para encontrar a nuestra pareja ideal? Esta es la premisa de "The One", la nueva serie británica rodada en parte en España que estrena este viernes Netflix, donde ciencia y tecnología se mezclan con secretos y asesinatos para crear un atractivo cóctel.

"The One" se desarrolla en Londres en un futuro no muy lejano, en el que la empresa MatchDNA, con una prueba de ADN y un patrón basado en la genética de las hormigas, es capaz de encontrar a tu "match" (pareja ideal). Pero cuando un cadáver relacionado con la compañía aparece en el Támesis, salen a relucir los trapos sucios, las venganzas y las mentiras.