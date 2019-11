El músico norteamericano The Reverend Shawn Amos posa durante una entrevista concedida a la Agencia Efe, este sábado en Santiago de Compostela. Amos es todo un predicador del blues, un estilo de música que define como "el triunfo del espíritu humano" y le da fuerzas para "seguir adelante", tal y como demuestra en su último disco "Breaks it down", con el que realiza una gira por España. EFE/ Óscar Corral