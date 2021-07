La banda de Philadelphia, The War on Drugs. EFE/Alejandro García/Archivo

La banda estadounidense The War On Drugs, considerada una de las grandes promesas del rock actual y herederas del legado entre otros de Bruce Springsteen, han anunciado este miércoles la publicación el 29 de octubre de su próximo disco, "I Don't Live Here Anymore".

Este álbum, el primero de estudio en cuatro años desde la publicación previa del galardonado "A Deeper Understanding" (2017), será editado por Atlantic Records y se puede escuchar ya el tema "Living Proof", disponible en plataformas digitales de audio y de vídeo gracias a la producción dirigida en este caso por el cineasta Emmet Malloy.