"The Waterboys", la banda liderada por el escocés Mike Scott que se mueve entre el folk y el rock, actuará el 29 de junio en el Festival Músicos en la Naturaleza de Hoyos del Espino (Ávila) junto al ya confirmado Rod Stewart.

Mike Scott, autor de una de las canciones más universales de la historia de la música, "The whole of the moon", incluida en "This is the sea (1985)", se subirá junto a su banda al escenario de la decimocuarta edición del Festival Músicos en la Naturaleza , para el que ya se han vendido más de 5.000 entradas cuando todavía está por confirmar el tercer artista que cerrará el festival.