Fotografía tomada el pasado 7 de febrero en la que se registró al cantante canadiense The Weeknd, durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LV, en el estadio Raymond James de Tampa (Florida, EE.UU.). EFE/CJ Gunther/Archivo

El cantante The Weeknd no volverá a presentar su música al proceso de selección para los premios Grammy, a los que ya acusó de "corruptos" y poco transparentes después de no haber logrado ninguna nominación a pesar de ser uno de los grandes favoritos.

"Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy", aseguró el cantante en un comunicado publicado por el diario The New York Times.