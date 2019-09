El vocalista de la banda de rock británica The Who, Roger Daltrey, se presenta durante un concierto. EFE/Esteban Garay/Archivo

The Who, con Pete Townshend y Roger Daltrey al pie del cañón acariciando ya los 75 años, ha anunciado este viernes que su esperado nuevo álbum, titulado "WHO", verá la luz el 22 de noviembre, noticia que ha sido acompañada con el lanzamiento del primer sencillo del mismo, "Ball And Chain".

Serán en total once los cortes que incluya el duodécimo álbum de estudio de esta veterana banda británica, que fue grabado entre Londres y Los Angeles durante la pasada primavera y parte del verano bajo la producción del propio Townshend y de D. Sardy.