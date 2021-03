La película 'The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)', de C.W. Winter y Anders Edström, ha ganado el Gran Premio del XV Festival internacional de cine documental Punto de Vista. La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola (c), ha participado en la clausura del festival celebrada hoy sábado en Baluarte de Pamplona. EFE/Villar López