They Might Be Giants, Tensnake y Albert Pla completan el programa del VIDA 2018, que se celebrará entre el 28 de junio y el 1 de julio en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), según han informado hoy los organizadores del festival.

Estos músicos se suman a los ya confirmados Franz Ferdinand, St. Vincent, Iron & Wine, Calexico, Los Planetas, Curtis Harding, Nick Mulvey y Joe Crepúsculo, entre otros.