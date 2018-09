Timothée Chalamet se ha mostrado hoy partidario de la legalización de la marihuana durante la presentación en el Festival de San Sebastián de "Beautiful Boy", una cinta sobre los intentos desesperados de una familia por sacar a su "precioso hijo" de su adicción a las drogas.

Principalmente a la metanfetamina, un asunto que causa en EEUU más muertes que los accidentes de tráfico y las armas, ha recordado el actor, nominado al Óscar el año pasado por su trabajo en "Call Me By Your Name" y protagonista del filme del belga Felix Van Groeningen que hoy se ha proyectado en la Sección Oficial de la 66 edición del certamen donostiarra.