Nominado al Oscar en 2018 por su papel del joven Elio en "Call me by your name", Timothée Chalamet ofrece una imagen radicalmente diferente en "The King", un drama histórico, proyectado hoy lunes fuera de competición en la Mostra, que convierte al joven actor nada menos que en Enrique V de Inglaterra.

El director David Michod, con la colaboración en el guion del actor Joel Edgerton -que además interpreta a Falstaff-, ha convertido este drama shakesperiano en una historia de paso a la edad adulta de un joven príncipe que se resiste a asumir sus obligaciones.