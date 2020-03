Si algo ha demostrado Reese Whiterspoon en los últimos años es su talento como productora llevando novelas a la pantalla. Lo hizo con "Perdida" (2014) y "Alma salvaje" (2014) y convenció a los más suspicaces con la serie "Big Little Lies" (2017-2019). Pocos dudan de que repetirá con "Todos quieren a Daisy Jones".

Hello Sunshine, la compañía de Whiterspoon, es una de las productoras de la serie que emitirá Amazon y que aún no tiene fecha de estreno pero ya está dando mucho que hablar, dado el éxito de la novela homónima de Taylor Jenkins Reid, que en España ha publicado Blackie Books, y su infalible combinación de drogas, sexo y rock and roll, eso sí, con protagonistas femeninas.