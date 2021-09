A Toni Servillo se le ha visto de mil maneras en cine y teatro. Su último papel es el de un cómico que vivió el primer juicio por derechos de autor en Italia, acusado de plagio por una parodia, un tema que se presta a hablar sobre el humor: "Creo que debemos aceptar también límites", opina en el estreno de "Qui rido io" hoy en el Festival de Venecia.

"Por una parte yo creo que un artista no debe tener límites en su posibilidad de expresión. Por otra, no creo que haya que imaginar que la vida no conoce límites", responde el actor a Efe, ponderando cada palabra, en un encuentro con algunos medios.