El actor Luis Tosar ha recogido esta noche el premio 'Almería Tierra de Cine' que concede el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), horas después de descubrir una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de la capital almeriense, asegurando que no se ha "sentido tan querido y tan arropado jamás".

"He tenido la suerte de haber forjado grandísimas amistades dedicándome a esto. También me ha dado muchas cosas como ésta, poder venir aquí, poder haber tenido un baño de multitudes. No me había pasado en mi puta vida (?) Soy un actor, vale. Pero soy de Lugo y no piensas que vas a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Almería", ha dicho.