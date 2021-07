"Sinceramente soy yo mismo. No trato ni de alejarme ni de acercarme a un estereotipo", cuenta a Efe el rapero español Tristan Simone quien, apartado completamente de la estética del hip hop, se abre paso en el complicado panorama de la música de EEUU, y actúa este jueves en Chicago en el popular festival Lolapallooza.

"Siempre me ha encantado tomarme las letras muy en serio, contar historias difíciles y explorar política, mi sexualidad como artista homosexual, un montón de cosas que creo que no existen en el hip hop y que me gustaría expandir", explica este madrileño de 23 años y de nombre real Arturo Fernández Durango.