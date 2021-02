Tristán Ulloa fue uno de los casos de covid que tuvo al país en vilo el año pasado; su recuperación, que fue un poco el triunfo de todos, es ahora total. Acaba de terminar el rodaje de "Stoyan", debut de Roberto Ruiz Céspedes, que lo devuelve al cine español tras once años. "Estoy eufórico", ha dicho.

"Es la primera producción española que hago en once años. La última que hice fue 'Que se mueran los feos' (2009), estoy eufórico, pensaba que ya no se iba a dar que me ofrecieran un personaje interesante; ya sabes el embudo que hay para determinadas edades, yo ya tengo 50 años y si es complicado para los chicos, para las chicas, ya ni te cuento", afirma.