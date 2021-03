Paula y Aitana Etxeberría, más conocidas como Twin Melody, se han convertido en las gemelas más virales de las redes sociales, no solo por sus vídeos, sino también por su música, como con el tema "No soy tuya", con el que quieren demostrar que "el amor no es posesivo, ni nadie es de nadie".

"No puede haber una posesión de otra persona por mucho que la quieras, bien sea tu pareja, un amigo o un hermano", aseveran a EFE en una entrevista, en la que añaden que la canción surgió de la "necesidad de crear más material contra el amor tóxico". "Hoy en día apenas hay canciones con esta temática, más bien al contrario", insisten.