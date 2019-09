La española Olga Cuenca, cofundadora de Llorente & Cuenca y reconvertida en la artista Ty Trias, expone por primera vez en Bruselas sus fotografías, pinturas y esculturas, una obra fruto de un "proceso interno" y que gira en torno a la naturaleza.

La antigua casa-taller del pintor belga Paul Artôt (1875-1958), elegido por ser un espacio amplio, acoge hasta el próximo 11 de octubre las creaciones de esta artista, que el pasado enero expuso por primera vez en solitario en Madrid la muestra "Between the Light and the Line" (Entre la luz y la línea), que reunía una selección de 26 fotografías y ocho esculturas.