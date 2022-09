Como quien "desfilaba en Milán" y con el convencimiento de que "si llegué vivo aquí, no me va a matar una vieja herida", El Madrileño ha llenado las cerca de 12.000 localidades, es decir, la capacidad total del Navarra Arena en un concierto o, mejor dicho, espectáculo que Pamplona tardará en olvidar.

C. Tangana ha dejado claro que no iba a "hacer lo correcto" porque "pa esa puta mierda ya no tengo tiempo" y con el estilo propio que le caracteriza, ha logrado "dejar cicatrices" en un Arena a reventar en el que ha sido la última cita programada por el artista en territorio nacional fuera de su gira de festivales.