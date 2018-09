La cineasta colombiano-belga Juanita Onzaga ganó la Estrella de Oro al mejor cortometraje por el documental "Our song to war" (Nuestra canción a la guerra) en el Festival de El Gouna, en Egipto, y la película de animación "Another Day of Life" (Un día más con vida), dirigida por el español Raúl de la Fuente (en la foto) y Damian Nenow, basada en el libro de Ryszard Kapuscinski ha recibido el premio especial "Cine por la Humanidad. EFE/Archivo