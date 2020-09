En el 48º aniversario de la declaración de la ley marcial por Ferdinand Marcos , se ha organizado por primera vez el festival de cine online "Daang Dokyu: Never again Martial Law", que durante el fin de semana y hasta hoy proyecta de manera gratuita varios documentales sobre esa época, con "A rustling of leaves" como plato fuerte. EFE/EPA/ROLEX DELA PENA