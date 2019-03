Casi como un "impostor", el cantautor Joaquín Sabina se coló hoy como poeta en la fiesta del idioma español, donde dijo no sentirse dotado para divulgar "teoría ni erudición" pero matizó que con el auge de los "pequeños nacionalismos" solo se considera de una patria, la lengua española.

"Comprenderán que entre tanto poeta y erudito me sienta un poco impostor. Siempre me ha gustado sentirme impostor. Asistir a fiestas que se supone que no tendría que ser invitado", comenzó diciendo el músico en su participación en el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), en la ciudad argentina de Córdoba.