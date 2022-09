(De izquierda a derecha). Mark Rylance, Taylor Russell, el cineasta Luca Guadagnino, Timothee Chalamet y Chloe Sevigny llegan para el estreno de 'Bones and All' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Venecia el pasado 2 de septiembre de 2022. EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Cuando ya se han proyectado las 23 películas de la competición oficial de la 79 Mostra de Venecia, hay poca unanimidad en quién se llevará el León de Oro. "The Banshees of Inisherin" y "Bones and All" encabezaban todas las apuestas hasta este viernes, en el que ha legado Jafar Panahi con "No Bears".

También hay críticos que defienden "Blonde", la historia de Marilyn Monroe protagonizada por Ana de Armas, pero hay una gran división de opiniones sobre este filme dirigido por Andrew Dominik, así como sobre "The Son", de Florian Zeller, alabado por la prensa anglosajona, pero decepcionante para la mayoría.