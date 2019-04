El artista chino Xu Bing presenta el libro "Book from the Ground", la primera publicación escrita únicamente con emoticonos y que ha sido editada por el Consorci de Museus de la Comunidad Valenciana con motivo de la exposición "Art for the people. EFE

