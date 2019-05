El museo "Kunstsammlung" de Düsseldorf, oeste de Alemania, abre mañana una exposición que recoge cuatro décadas de la obra de Ai Weiwei, la mayor retrospectiva exhibida hasta ahora en Europa sobre el artista y activista chino.

La muestra lleva por título "Everything is art. Everything is politics" -"Todo es arte, todo es política"-, una frase que resume la vocación artística y de denuncia de Ai, afincado desde hace unos años en Berlín.