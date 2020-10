Fotograma cedido donde aparece el actor Robert de Niro como Ed y el niño Oakes Fegley como Peter, durante una escena de la película "The War With Grandpa" que se estrena este viernes. Cuando los productores Rosa y Marvin Peart compraron a su hijo Trey el libro "The War With Grandpa", cuya adaptación cinematográfica se estrena este viernes, jamás imaginaron que sería el inicio de una aventura profesional que los llevaría a trabajar con gigantes como Robert de Niro, Christopher Walken y Uma Thurman. EFE/Marro Films