Fotografía cedida este miércoles por el Festival de Cine de Miami en la que se registró a la cineasta puertorriqueña Mariem Pérez Riera, directora de la cinta "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It. EFE/Miami Film Festival

Fotograma cedido este miércoles por el Festival de Cine de Miami en el que aparece la actriz puertorriqueña Rita Moreno, durante una escena del documental "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It". EFE/Miami Film Festival

La actriz puertorriqueña Rita Moreno, ganadora de premios Óscar, Grammy, Emmy y Tonys, sumará este miércoles a su colección el Precious Gem Award del Festival de Cine de Miami, en donde además se proyectará un documental de Mariem Pérez Riera dedicado a su figura.

"Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It", estrenado en el último festival Sundance, expone "el prejuicio hacia la mujer" y su directora quisiera, según ha dicho este miércoles a Efe, que sirviera para concienciar a las nuevas generaciones de mujeres que no se debe tolerar la falta de igualdad "que todavía se sigue viviendo en Estados Unidos y, más aún, en toda Latinoamérica".