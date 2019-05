11 may. 2019

EFE Ginebra 11 may. 2019

El director de orquesta Leonardo García Alarcón ha decidido dedicar 2019 a explorar los 350 años de la ópera francesa, acompañado por su conjunto vocal-instrumental Capella Mediterránea, mientras madura la idea de crear una sistema de orquestas juveniles en todas las provincias de su Argentina natal.

"Siempre he pensado en agradecer a mi país por lo mucho que me ha dado, en términos de educación musical, y me gustaría crear un sistema de orquestas juveniles en todas las provincias. Esto sería uno de los logros más importantes de mi vida", confiesa en una entrevista con Efe en la Opera de Ginebra, donde estos días dirige la orquesta en la ópera trágica Médée.