27 may. 2018

EFE Jerusalén 27 may. 2018

Un viaje de más de 3.500 años de historia alrededor del color azul celeste desde que fuera un símbolo de "riqueza y divinidad" en Oriente Próximo hasta su conexión actual con el Estado de Israel es la temática de la nueva exposición presentada hoy en el Museo de las Tierras de la Biblia de Jerusalén.

"Esta es una exposición muy especial en torno a la idea del color azul y su importancia, tanto en el judaísmo como en el Mundo Antiguo", explicó a Efe Yehuda Kaplan, uno de los comisarios de "Out of the blue", muestra artística que abrirá sus puertas al público el próximo 1 de junio.