La producción de "La flauta mágica" estrenada hoy en el Palacio de Las Artes de Valencia ha convertido la narración mágica compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart en una revuelta social que ha sacudido las conciencias de los espectadores que, en partes iguales, han aplaudido y abucheado la versión firmada por GrahamVick.

Para ir entrando en materia, cuando el público acudió a sus butacas antes de comenzar la función se encontró con la sala principal repleta de pancartas reivindicativas, como si de una huelga o una manifestación se tratara, con textos en los que se podían leer frases como "basta de desahucios", "no a la violencia de género", "por la defensa de la sanidad pública", "no nos harán callar", "no más recortes" o "la banca siempre gana".