Fotografía cedida por la casa de subastas Christie's donde aparece el cuadro del pintor británico David Hockney "Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)" -Retrato de un artista (piscina con dos figuras)-, de 1972, que alcanzó un precio récord de una obra de un artista vivo al venderse por más de 90 millones de dólares, con tasas e impuestos incluidos, en una subasta de Christie's hoy, jueves 15 de noviembre de 2018, en Nueva York (EE.UU). EFE/Christie's