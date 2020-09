El músico norirlandés Van Morrison arremete contra el Gobierno británico, la comunidad científica y los famosos con tres nuevos temas en los que hace un llamamiento a la "libertad de elección" y exige el final de las restricciones para contener la COVID-19.

En una de esas canciones, "No More Lockdown" ("No más confinamiento"), estrenada hoy, el cantante y compositor de Belfast, de 75 años, lamenta que las normas en vigor diseñadas por el Ejecutivo para tratar de contener la pandemia "esclavizan" a los ciudadanos.