"Lo más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer", ha afirmado este viernes el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Tenía cinco años y aquel "poder" le abrió al mundo, le permitió salir de Cochabamba, la localidad boliviana donde vivía, y "viajar en el tiempo".

"Aquello me enriqueció y sobre todo, me hacía gozar. La lectura ha sido el gran placer de mi vida; de hecho -ha afirmado- no hubiera resistido el confinamiento sin ese placer de la lectura".