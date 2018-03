Con quince años de carrera que comenzó en "Operación Triunfo" y que luego maduró con mucho tesón desde la autogestión y el circuito independiente, la cantante española Vega, que presentó en Los Ángeles su nuevo disco "La Reina Pez", dijo que superar obstáculos le ayuda a seguir en la música.

"Yo creo que el día que me quede sin aventuras dentro de esto me aburriré de forma soberana. Me gustan los retos. Siempre digo que estoy en continuo aprendizaje y que siempre tengo cosas que alcanzar. Tengo cero expectativas, cero frustraciones, pero dentro de eso disfruto de todo como si fuera la primera vez", dijo la artista en una entrevista con Efe en Los Ángeles.